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الثقافة

"حلمنا ضحكتك" تزور نزلاء مستعمرة الجذام

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:25 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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في لفتة إنسانية، زار أعضاء فريق حلمنا ضحكتك، مستعمرة الجذام بأبي زعبل، مساء أمس، وقاموا بتوزيع الملابس والهدايا عليهم، للتخفيف من آلامهم ونشر البسمة على وجوههم.

وقال محمد علي مسئول ومؤسس المبادرة: نسعى منذ تأسيسها لنشر البمسة على وجوه المرضى، وأن الفريق الذي تكون في البداية وانتشر بقوة بعد ذلك يحاول بقدر الإمكان إسعاد الناس، خاصة الأقل اهتمامًا بينهم.

وأضاف: نحن نحاول دائمًا ونعمل على توفير الدعم المعنوي والنفسي المناسب للمرضى في كل زيارة للمرضى يقوم بها أعضاء المبادرة.

وتواصلت "الدستور" مع عضوتين في المبادرة، هما دنيا ولوجي، فأكدتا أنهما سعيدتان بالمشاركة في المبادرة وإسعاد المرضى في مستعمرة الجذام وتوصيل شعور جميل لهم بأننا عبارة عن عائلة واحدة كبيرة ومتفرقة، وأننا معهم من أجل رسم البسمة على وجوههم.

يذكر أن مؤسسة "حلمنا ضحكتك"، هى مؤسسة خيرية هدفها الأول إسعاد الناس ورسم الضحكة والابتسامة علي وجوه الناس والتخفيف من معاناتهم وآلامهم.
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