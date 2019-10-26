التنمية الصناعية: مد أجل سحب كراسات شروط الأراضى حتى 4 نوفمبر

قررت هيئة التنمية الصناعية مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيا على القطع المطروحة حتى 4 نوفمبر المقبل، بدلا من 28 أكتوبر الجاري، وذلك تيسيرا على المستثمرين ومنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيا لأول مرة في مصر.



جاء ذلك نظرا للإقبال الكبير من المستثمرين ورواد الأعمال على 2050 فرصة استثمارية صناعية وفرتها خريطة الأراضي الصناعية الإلكترونية.



وأوضحت الهيئة أن آخر موعد للتقدم أونلاين على القطع المطروحة هو 29 نوفمبر المقبل.

