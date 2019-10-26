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حوادث

سقوط "بريزة" بـ20 "طربة" حشيش في المنيب

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:24 ص
حشيش
حشيش
ندي حمدي_ محمد عيسي
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية، فى تجارة المخدرات، بحوزته 20 طربة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بالمنيب، بعد هروبه من المطاردة الأمنية، فى الآونة الأخيرة، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات، للاتجار بها، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات الرائد مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى أن المتهم الشهير بـ"علي بريزة"، عاطل ومطلوب ضبطه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، يتردد على منطقة المنيب، لترويج المواد المخدرة.

وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن الرائدان هشام فتحي، وعمر مبارك، من القبض عليه، وبحوزته 20 طربة من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة، للاتجار بها، فتحرر محضرًا بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
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