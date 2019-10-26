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الثقافة

66 نشاطًا وورشة عمل للأطفال بمنصة كوميكس بـ"الشارقة للكتاب"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:23 ص
معرض الشارقة الدولي
معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019
أ ش أ
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يقدم معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 9 نوفمبر المقبل، تحت شعار "افتح كتابًا، تفتح أذهانًا"، 66 نشاطًا وورشة عمل تستهدف الأطفال واليافعين، ضمن منصة رسوم القصص المصورة (كوميكس).

وتشمل الأنشطة وورش العمل كلًا من ورشة تقنيات، وقصص مصورة، وبناء الشخصيات، وأساسيات الرسم، ورسوم من الماضي، وقصص مبتكرة، وشرائط مصورة، والنشر الذاتي، وعالم المجسمات، ومع الأشرار، ونفس القصة القديمة، ورسوم الشخصيات، ورسوم أولية، وخطوط أساسية، وحوار الألوان، وغيرها من الأنشطة والفعاليات المتنوعة.

وتتيح ورش العمل المتخصصة للمشاركين استكشاف مجموعة متنوعة من رسوم الأشرطة المصورة، وفهم تسلسلها، مع محاولة إنشاء شريط الرسم الخاص بهم، كما تستعرض بعض الورش أساليب النشر الذاتي الأساسية، مثل الكتيبات الصغيرة والقصص الهزلية المُصغّرة وغيرها، إلى جانب نشاط تدريب يعلم الصغار استخدام شخصيات الليجو المُصغّرة لابتكار وتصميم الشخصيات والتعرّف على أسلوب رواية القصص.
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