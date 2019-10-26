نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية.. اليوم

تنظم وزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها والمراكز الثقافية الخاصة، عددًا من الفعاليات تشمل ندوات وأمسيات شعرية، اليوم السبت، نرصد أبرزها خلال السطور التالية:



- يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، عرض "رحلة سعيدة " على مسرح مركز الحرية الإبداع بالإسكندرية، في السابعة والنصف مساء.



- يعرض على المسرح الصغير بدار الأوبرا بث مباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية من نيويورك، حيث تبث في السابعة مساء، أوبرا "مانون" للموسيقار الفرنسى العالمى جول ماسينيه.



- تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، مؤتمر شعر العامية، الذي ينظمه لجنة شعبة العامية، وذلك بالتعاون مع لجنة العلاقات الإنسانية بمقر الاتحاد في الزمالك.



- تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة حول "الرؤية الأدبية فى الكتابة الفرانكوفونية" لأعمال الكاتبة الدكتورة غادة الوكيل، فى السادسة مساء، بمقر المكتبة بالزمالك.



- ينظم معهد جوتة "يوم معلم اللغة الألمانية" تحت شعار " العصر الرقمي- بحر ملىء بالإمكانيات " بهدف تقديم الدعم والتدريب لمعلمي اللغة الألمانية على أحدث الوسائل التعليمية.