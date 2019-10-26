القوى العاملة: أسرة مصرى توفى بإيطاليا تستحق مكافأة لمرة واحدة

وجهت وزارة القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطنة "س. م.أ"، من محافظة القليوبية لمعرفتها هل لزوجها "م.ج.أ" الذي كان يعمل في إيطاليا وتوفى في 6 مارس 2015 مستحقات تأمينية من عدمه، حيث إنها تقيم في مصر وليس لديها أي وسيلة تواصل مع السلطات الإيطالية.



وقالت الوزارة، إنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي أشار المستشار العمالي بميلانو، عزت عمران، إلى أنه تواصل على الفور مع هيئة التأمينات الإيطالية، وتم بحث ملف المواطن التأمينى، وكانت الإفادة أنه لم يكن منتظمًا في سداد الأقساط التأمينية المطلوبة، ولم يصل للحد الأدنى من الأقساط التأمينية، ونتيجة لذلك فالأسرة لا تستحق معاشًا.



وأضاف أنه توصل مرة أخرى مع هيئة التأمينات الإيطالية، إلى أن المواطن على الرغم من أنه كان غير منتظم في سداد الأقساط التأمينية، فإنه خضع للتأمينات بعد عام 1996، لذلك فإن الأسرة تستحق مكافأة تصرف للأسرة لمرة واحدة.



وتواصل مكتب التمثيل العمالي بميلانو بالزوجة في مصر، وأبلغها بالمستندات المطلوبة لصرف المكافأة فورًا.