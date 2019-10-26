سقوط عاطل بـ"فردى خرطوش" في أوسيم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل؛ لاتهامه بحيازة سلاحين خرطوش، وعدد من الطلقات بأوسيم، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، فتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.



وكشفت تحريات المقدم مجدى موسى، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، ومعاونه الرائد وليد كمال، عن حيازة "سمير.ج" عاطل، لأسلحة نارية، وذخيرة بدون ترخيص.



وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن الرائد وليد كمال، من القبض على المتهم، وبحوزته فردين خرطوش، وعدد من الطلقات، مختلفة الأعيرة.



وبمواجهة المتهم اعترف أمام العقيد أحمد الوليلى، مفتش مباحث شمال الجيزة، بحيازته للمضبوطات، لاستخدامها في الدفاع عن نفسه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.