شمس مطروح تسطع بعد سقوط أمطار رعدية غزيرة

بعد سقوط أمطار رعدية غزيرة على محافظة مطروح والمدن التابعة لها لمدة 3 أيام، سطعت، اليوم السبت، الشمس المشرقة على جميع أنحاء المحافظة، وعادت حركة السير والمرور إلى حالتها الطبيعية.



ورصد "الدستور" شوارع محافظة مطروح بعد سقوط الأمطار الغزيرة، والتي أدت إلى غرق الشوارع والميادين.



يذكر أن الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أعلن أنه تم الاستعداد لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، "وجميع فرق الطوارئ والعاملين بقطاعي الصرف الصحي والتأمين الفني في حالة استعداد وتأهب 24 ساعة".



كما أعلن اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه تم الاستعداد واصطفاف معدات وسيارات مجلس المدينة للتدخل السريع والتعامل الفوري مع أي حالة طوارئ بعد ورود أنباء وتوقعات من الأرصاد الجوية عن وصول إعصار قادم من أوروبا، وذلك بمشاركة رجال الانتشار السريع للقوات المسلحة والشرطة والحماية المدنية والمرور والأجهزة التنفيذية المعنية.