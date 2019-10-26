عرض فيلم "ميكروباص" بنادي سينما الأطفال

يعرض نادي سينما الأطفال الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، فيلم ميكروباص للمخرج "بهاء عبد الوهاب" وفيلم زمبلك للمخرج "محمد ربيع"، اليوم بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



ومن المقرر أن تقام فعاليات النادي في تمام الثانية عشرة ظهرا بعرض الأفلام وبعض الفقرات الفنية التى يؤديها الأطفال المشاركين بالنادي، ومن بينهم عرض العروسة المريونيت التي تحكي قصص للأطفال وتقوم بأدائها الطفلة "لمار ياسر"



يذكر أن نادي سينما الأطفال يقيمة المركز القومي للسينما السبت الرابع من كل شهر بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، والدعوة عامة للأطفال لحضور فعاليات النادي.





