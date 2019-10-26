السبت 26 أكتوبر 2019 الموافق 27 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

سياسي

الوفد يطالب بالمزيد من الدعم لأسعار الغاز للأنشطة الصناعية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:16 ص
الدكتور خالد قنديل،
الدكتور خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية
عائشة حسن
طباعة
طالب الدكتور خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، الحكومة بمزيد من التخفيض لأسعار الغاز، دعما للصناعة الوطنية وتحسينا لقدرة المنتج المصرى على التنافس داخليا وخارجيا.

كما رحّب رئيس اقتصادية الوفد، بموافقة مجلس الوزراء سابقًا على تخفيض أسعار الغاز بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، مؤكدا أنه قرار ذو تأثير إيجابى لدعم الصناعة المصرية داخليا وخارجيا.

وأوضح خالد قنديل، أن أسعار الغاز لصناعة الأسمنت انخفضت بنسبة 25%، وذلك من 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لـ6 دولارات، كما انخفض سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين بنسبة 20 %، وذلك من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لـ5.5 دولار.

وأكد رئيس اقتصادية الوفد أن خفض أسعار الغاز يدعم قدرة المنتج المصرى على المنافسة وهو ما ينعكس على سعر الإنتاج والأسعار النهائية للمواطنين، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار تشجيع الدولة للصناعة والنهوض بها، مطالبا في الوقت ذاته بالمزيد من الإجراءات لخفض الأسعار لتشجيع المنتج المصري معتبرا أن التصنيع المحلي هو السبيل الأهم الذي يجب دعمه بكافة الطرق لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

أسرة شهيد الأمطار: "الأتوبيس صدمه أثناء إزاحته المياه"

منذ حوالي 20 ساعة

الأمطار الرعدية تضرب الإسكندرية مجددًا.. والمحافظة تتأهب

منذ حوالي 17 ساعة

لليوم الثاني.. "الوزراء" يرفع حالة الطوارئ للقصوى بالمدن الساحلية والدلتا والقناة وسيناء

منذ حوالي 22 ساعة

"الأرصاد" تناشد مواطني هذه المناطق التزام منازلهم

ads

الصور

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

مباراة الزمالك وجيرانسون

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

الأكثر قراءة

أسرة شهيد الأمطار: "الأتوبيس صدمه أثناء إزاحته المياه"

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

التنمية وغزو سوريا.. تفاصيل كلمة مصر أمام قمة "عدم الانحياز"

التعليم: فتح التسجيل الإلكترونى لأعمال امتحان الثانوية العامة

أيام زمان

لماذا حذف محمد خان هذه المشاهد من أفلامه؟

شاهد.. صور نادرة لبيكاسو داخل مرسمه

بسبب حفلات أم كلثوم في سوريا.. البعض رهن أثاث منزله أو باعه لحضور حفلها

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

نجم الساعة

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

الصحة

اتباع نظام غذائي قليل الملح يمنع الإصابة بـ"الخرف"

الضغوط النفسية والعصبية تؤثر على إنجاب الأطفال

اكتشاف لقاح عالمي للإنفلونزا

دراسة جديدة تكشف علاقة الملح بمرض الخرف

الرئيس نيوز

5 مواد خلافية بمقترح الأزهر لتعديل الأحوال الشخصية

شكري لقمة "عدم الانحياز": لابد من وقف دعم الإرهاب في ليبيا واليمن

"من الآن أنا داعم للكيان".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي

"مظلوم عبدي" يقلق أردوغان.. وقيادي كردي: مطالب تسليمه لا قيمة لها

منوعات

برقم الجلوس.. تعرف على نتائج الشهادة الثانوية الدور الثاني ليبيا 2019

ننشر نتائج السبر سوريا 2019 - نتائج الترشح للبكالوريا عبر وزارة التربية السورية

الجلسة الأولى للبرلمان البرتغالي الجديد تستغرق 6 دقائق

نقل أنثى باندا عمرها عام لمنزل جديد فى حديقة حيوان بغرب اليابان

كشكول

"قائمة المستقبل" تطلق حملة توقيعات لرفض التعاقدات المؤقتة للمعيدين

التعليم تطالب المدارس الثانوية بمراجعة بيانات الطلاب حسب الشعبة

تعرف على آخر موعد لمسابقة "أفضل جامعة"

الأوقاف: لا صحة لما ينشر عن عقد لجان تأديب لأساتذة الأزهر

إسلام سياسي

"الطريقة الشيخية": الملتقى الدولى الثالث يهدف لمحاربة التطرف ونشر الوسطية بالبلاد

بـ7 دلائل.. قيادي إخواني منشق يكشف انحياز الـbbc في حوارها مع المقاول الأجير

«البودشيشيون» يجذبون أنظار العالم فى مهرجان فاس للثقافة الصوفية

بالفيديو.. أكاذيب وادعاءات "بى بى سي" وتحريضها المستمر ضد مصر


زيت وسكر

أسعار الخضروات اليوم السبت 26 – 10 – 2019

منها تحسين خصوبة الرجل.. 9 فوائد صحية للجوافة

أسعار الدولار اليوم السبت 26 – 10 – 2019

أسعار الدولار اليوم السبت 26 – 10 – 2019

مقالات الرأي
ماجد حبته
كم حالة حمل فى المظاهرات؟!
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «3»
د.كريمة الحفناوى
اليوم الوطنى للمرأة الفلسطينية
بسنت حسن
أفواه وأرانب
المزيد

الثقافة

"شعراء ضد التطرف" بثقافة الإسكندرية

"حلمنا ضحكتك" تزور نزلاء مستعمرة الجذام

66 نشاطًا وورشة عمل للأطفال بمنصة كوميكس بـ"الشارقة للكتاب"

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية.. اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك