انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة في المعصرة

أمرت نيابة المعصرة، بانتداب الأدلة الجنائية؛ لمعاينة حريق شب في شقة اليوم السبت؛ لبيان سبب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة؛ لكشف وجود شبهة جنائية من عدمه.



كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار في منطقة المعصرة، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق بالمكان دون وقوع إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بالمعصرة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، ومحاصرة النيران، ومنع خطر امتدادها لباقي المجاورات، وإخماد الحريق.



