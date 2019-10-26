3 أفلام تبدأ المنافسة على إيرادات موسم رأس السنة مبكرًا

تشهد الفترة المقبلة حالة من الانتعاش السينمائى مع اقتراب احتفالات العام الجديد، ويتنافس عدد من الأفلام على إيرادات موسم رأس السنة ومنتصف العام، قرر صناعها طرحها مبكرًا فى ديسمبر المقبل لضمان بقائها فى دور العرض لأكبر فترة ممكنة.



واستقر صناع فيلم "ريما"، للفنانة مايا نصرى على عرض العمل، خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل، بعدما انتهى مخرجه معتز حسام، من تصويره مؤخرًا، وذلك للمنافسة بموسم أفلام الكريسماس.



فيلم "ريما" من بطولة مايا نصرى، فراس سعيد، ومحمد ثروت، والطفلة ريم عبدالقادر، وهالة فاخر، وإيهاب فهمى، ومها نصار، وعلاء مرسى، تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام، وإنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفنى للمنتج عمرو طنطاوى.



كما حدد صناع فيلم "رأس السنة" للفنان إياد نصار، موعد عرض العمل، فى الـ25 من ديسمبر المقبل، وهو الموعد الثالث الذى تم تحديده للعمل منذ الانتهاء من تصويره العام الماضى.

فيلم "رأس السنة" من بطولة إياد نصار، إنجى المقدم، أحمد مالك، بسمة، شيرين رضا، هدى المفتى، تأليف محمد حفظى، وإخراج صقر.



وقرر صناع فيلم ديدو طرحه، يوم 31 ديسمبر المقبل، والفيلم تدور أحداثه فى إطار اللايت كوميدى والمغامرة، وانتهى صناعه من تصوير 85% من أحداثه استعدادًا لدخوله مرحلة المونتاج والميكساج، خاصة أن 85% من أحداثه تعتمد بشكل كبير على الجرافيك.



فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح، ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات، وتدور قصته فى إطار لايت كوميدى، حول فكرة عقلة الأصبع.

