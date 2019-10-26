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الثقافة

"رحلتنا مع الفن".. كتاب يضم أكثر من 300 عمل تشكيلى

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:12 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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أصدرت الكرمة هذا الأسبوع كتاب "رحلتنا مع الفن" عن مقتنيات عائلة الدكتور محمد أبو الغار من الفنون التشكيلية التي تؤرخ للفن المصري الحديث في القرن العشرين من خلالها عرض لأكثر من ثلاثمائة عمل فني.

كتب مقدمة الكتاب الناقد سمير غريب، وكتب د. محمد أبو الغار مقدمة المؤلف، والتي يحكي فيها الظروف التي صاحبت تعلقه بالفن التشكيلي وزيارته المعارض والمتاحف المصرية والعالمية، وبدء اقتنائه الفن خلال ستينيات القرن العشرين، حتى وصلت الآن إلى حوالي 350 عملا.

وقام د. أبو الغار بكتابة نبذة عن كل فنان وأهميته ونوعية الفن المتأثر به، وحكايات متعلقة بطريقة وزمن اقتناء بعض اللوحات، وكذلك علاقته بعدد كبير من الفنانين.

محمد أبو الغار من مواليد عام 1940 بشبين الكوم، أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة القاهرة، وأول من أدخل التخصيب في الأنبوب إلى مصر، شارك في العمل السياسي والجامعي والثقافي، ويعتبر من أهم مقتني الفن التشكيلي المصري.
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