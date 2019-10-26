الداخلية العراقية: اعتداءات على المباني والممتلكات خلال التظاهرات

أعلنت الداخلية العراقية، منذ قليل، أن هناك اعتداءات على المباني الحكومية والممتلكات في التظاهرات.



وقالت الداخلية العراقية عبر قناة إكسترا نيوز: "من افتعلوا ذلك سيعاقبون على ما تم تخريبه".



يذكر أن العاصمة بغداد ومحافظات البصرة والنجف والديوانية وكربلاء وواسط وميسان والمثنى وذي قار وبابل تشهد، منذ صباح الجمعة، تظاهرات تطالب بالإصلاح والقضاء على الفساد وتوفير فرص العمل.



كان محافظ ذي قار عادل الدخيلي، قد أكد -في وقت سابق اليوم- أنه ألزم الجهات الأمنية بعدم الانجرار خلف الفتنة واستخدام العنف، فيما أشار إلى أن هناك انسجامًا بين المتظاهرين والقوات الأمنية.