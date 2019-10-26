الداخلية العراقية تفرض عقوبات على المخربين

قال بيان لوزارة الداخلية العراقية، صباح اليوم السبت، بشأن التظاهرات، إن التظاهرات انحرفت عن مسارها السلمي، وتعرضت القوات الأمنية لاعتداءات في صفوفها، بجانب اعتداءات على المباني الحكومية والممتلكات.



وأضاف البيان الذي أتلاه المتحدث بإسم الوزارة، وبثته قناة الحدث، سيتم فرض عقوبات على المخربين في التظاهرات.



وشهدت العاصمة بغداد صباح اليوم هدوءً، وتم إعادة فتح الطرقات مع اعتصام المئات في ساحة التحرير.



يذكر أن التظاهرات الاحتجاجية التي تجددت في بغداد والمحافظات الأخرى شهدت أمس الجمعة مواجهات دامية، سقط خلالها 42 قتيلًا ومئات الجرحى، أغلبهم في المحافظات الجنوبية قضوا نتيجة استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي.





