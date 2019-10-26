هدوء فى المدن العراقية بعد مقتل 40 متظاهرا

شهد المدن العراقية اليوم السبت استقرارا بعد مواجهات ليلية دامية بين رجال الأمن والمتظاهرين أدت إلى مقتل نحو 40 متظاهرا وإصابة نحو 2500 آخرين على خلفية مظاهرات احتجاجية رافقتها عمليات حرق مبان حكومية ومقار الأحزاب الشيعية الكبرى.



وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية اليوم إن حركة السيارات وتنقل المواطنيظ بدأت طبيعية صباح اليوم في بغداد بعد أن اتخذ المتظاهرون في بغداد جانبا من ساحة التحرير وقاموا بنصب خيام وسرادق

للاعتصام.



وحسب الشهود، تقلصت أعداد المتظاهرين في بغداد بعد انسحاب مجموعات كبيرة منهم، لكن المئات مازالوا متواجدين بعد أن نصبوا سرادق للاعتصام في ساحة التحرير.



وعززت قوات حفظ النظام الإجراءات الأمنية التي تمثلت بإغلاق جسر الجمهورية بالكامل، وإقامة حواجز اسمنتية وأسلاك شائكة حول الطرق المؤدية إلى مداخل المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية ومقار عدد من السفارات الأجنبية.



وفرضت السلطات المحلية إجراءات حظر التجوال في سبع محافظات عراقية بعد اتساع حالة الانفلات الأمني وقيام جماعات بإحراق الأبنية الحكومية.



ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة اعتيادية ستخصص لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ الحزم الاصلاحية التي أعلنتها الحكومة العراقية.