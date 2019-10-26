مشهور: صغار الفلاحين الأكثر معاناة في منظومة الزراعة

تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول معاناة صغار الفلاحين من العديد من المشكلات التى تدفع البعض منهم إلى الامتناع عن الزراعة وبيع أراضيهم.



وأوضح مشهور أن أهم المشكلات التى يعانى منها الفلاحون هى نقص مياه الرى، والمبيدات «المغشوشة» ونقص الأسمدة، وسط صمت من قبل المسئولين بمديرية الزراعة والجمعيات، بالإضافة إلى مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوى، وعدم توافرها فى الأوقات المناسبة، وفى حالة إذا ما قاموا بشرائها من السوق السوداء، لا تكون بالجودة المطلوبة، مما يؤثر على جودة الإنتاج، وكذلك على كميات المحاصيل المنتجة، وبالتالى لا يكفى العائد منها، بعد تسويقها، توفير حياة كريمة لأسرهم، بل أحيانًا يجد الكثيرون أنفسهم قد سقطوا فى دائرة الديون.



وأشار إلى أن الفلاحين يعانون من عدم تحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وهو ما دفع العديد منهم إلى الإحجام عن زراعة بعض الزراعات، وأضاف أن انخفاض أسعار المحاصيل يفتح الباب أمام مافيا التجار للتحكم فى السوق، فى ظل عدم وجود دور فعال لوزارة الزراعة، وهو ما يؤثر على عدم توريد المحاصيل المختلفة للجمعيات الزراعية، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، كالبذور والتقاوى والأسمدة، مقارنة بالأسعار المتدنية للمحاصيل، يتسبب فى هجر الفلاحين للزراعة، وزيادة العدوان على الرقعة الزراعية بالمحافظة.



وأضاف النائب أن صغار المزارعين الأكثر تعرضًا للأذى فى محاصيلهم خاصًة أثناء التقلبات الجوية، لذا لابد من تقديم الدعم لهم من جميع الجهات، وأن مشكلتى التمويل والتسويق للمحاصيل من أهم المشاكل التى تواجه صغار الفلاحين، مطالبًا بدعم صغار الفلاحين فى مستلزمات الزراعة، وخلق روابط تسويقية لمحاصيلهم، وتوفير دعم مادى لهم للتمويل والنقل.