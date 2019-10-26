المسعود: مصر بقيادة السيسى تلعب دورا مهما في استقرار المنطقة

أشاد النائب محمد المسعود، بنجاحات القمة الأفريقية الروسية التى عقدت بمدينة سوتشي برئاسة الرئيسان عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، والتى سيكون لها آثار إيجابية قوية على القارة السمراء، حيث ستستفيد أفريقيا بزيادة حجم الاستثمارات الروسية لها ورفع معدلات التبادل التجارى واستغلال موارد القارة الطبيعية والبشرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية والقارة السمراء وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.



وأكد النائب محمد المسعود أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تلعب دور هام وقوى فيما يتعلق بالاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وعلى الساحة الدولية أيضًا، مؤكدًا أن نجاح هذ القمة يأتى ضمن سلسلة كبيرة من النجاحات التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى كان لها آثارها الإيجابية القومية على الدولة المصرية، مشيدًا بتأكيدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دور مصر في نجاح هذه القمة قائلًا ( لم يكن لهذه القمة أن تنجح وتخرج بهذا الشكل، لولا ما قدمته مصر لنا من دعم، خلال المراحل التحضيرية، وكما ترون الرئيس السيسي بجانبي )، الأمر الذى يؤكد أن مصر أصبح لها كلمتها القوية.