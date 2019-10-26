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أول مسرح شعبى بالمنيا لعلاج قضايا الصعيد "فيديو"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:55 ص
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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عرض برنامج "صباح الورد"، تقريرًا عن الشاب "كيرلس صابر" من محافظة المنيا في صعيد مصر، والذي أسس أول مسرح شعبي مستقل ببلدته؛ لمناقشة وعرض المشاكل والأزمات التي يعاني من المجتمع الصعيدي.

وقال "صابر"، خلال لقائه بالبرنامج المذاع على فضائية "TEN"، إنه فكرته منذ حوالي أربعة سنوات ونصف السنة، في محاولة منه لكسر الروتين وإيجاد حل بديل للمسرح الحكومي، مشيرًا إلى أن الفكرة جاءت له من تعداد سكان الصعيد أكبر بكثير من تعداد سكان القاهرة المركزية.

وأكد "صابر" أن المسرح تحول لمؤسسة شبابية قائمة على الجهود الذاتية، موضحًا أنهم قدموا حوالي 23 مسرحية منذ انطلاقهم، جميعها تناقش مشاكل عديدة يعاني منها المجتمع الصعيدي مثل ختان الإناث، متمنيًا أن يكون لديهم مؤسسة مسرحية مستقلة في المنيا.
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