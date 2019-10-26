الرئيس السويسري: نعمل على خفض التوتر في الخليج

قال الرئيس السويسري أولي ماورر، قبيل زيارته للسعودية والإمارات في اليومين المقبلين، إن بلاده تدين الهجمات على المنشآت النفطية لشركة ارامكو السعودية، وتعمل على خفض التوتر في منطقة الخليج.



وقال ماورر في حديث لـصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم السبت، إن سويسرا"تشعر بالقلق البالغ إزاء التوترات المتزايدة في منطقة الخليج، ونحن نرى وجوب تفادي أي تصعيد إضافي؛ لأن نشوب نزاع عنيف جديد في المنطقة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على جميع شعوب المنطقة وخارجها.



وعلى الفور أعلنا إدانتنا للهجمات الأخيرة على (أرامكو)، ونرحب بالتحقيق الشامل الجاري حاليا في هذا الشأن".



واضاف "أود انتهاز فرصة الزيارة أيضا كي أعرض مساعي سويسرا الحميدة في سبيل العمل على خفض التوترات الحالية في منطقة الخليج".



وعن الوضع في الأراضي الفلسطينية، قال ماورر إن تحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين"لن يتحقق إلا من خلال مفاوضات تقوم على أساس حل الدولتين، وعلى مبادرة السلام العربية لعام 2002».



ووصف ماورر علاقة سويسرا بالسعودية بـ"القوية"، مشيدًا بالإصلاحات الجارية في هذا البلد وبإجراءات التنوع الاقتصادي ودمج المرأة ضمن القوى العاملة في سوق العمل، وافتتاح برنامج التأشيرة السياحية، مؤكدًا اهتمام بلاده باستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتعاون.



وأضاف: "علاوة على ذلك وفي سياق رؤية السعودية 2030، تسعى سويسرا إلى استكشاف مجالات أخرى للتعاون، مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال إقراض وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك".