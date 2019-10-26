"تعليم مطروح" يمنع تنظيم الرحلات الدراسية

قال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن محافظ مطروح أصدر توجيهات بمنع تنظيم الرحلات الدراسية وما يناظرها من أنشطة خلال الفترة المقبلة، حرصا على سلامة جميع الطلاب ونظرا للأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها المحافظة.



وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه سيتم تنظيم ندوات إرشادية وبرامج توعية من خلال الاذاعة المدرسية للطلاب والمعلمين لاتباع أفضل الوسائل لضمان تحقيق إجراءات الأمن والسلامة حال سقوط أمطار وسيول.



يذكر أن تعرضت محافظة مطروح والمدن التابعة لها إلى سقوط أمطار رعدية غزيرة، والتي أدت إلى غرق الشوارع والميادين والطرق السريعة.



وأعلن الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه تم الاستعداد لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، "وجميع فرق الطوارئ والعاملين بقطاعي الصرف الصحي والتأمين الفني في حالة استعداد وتأهب 24 ساعة".



كما أعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم الاستعداد واصطفاف معدات وسيارات مجلس المدينة للتدخل السريع والتعامل الفوري مع أية حالة طوارئ بعد ورود أنباء وتوقعات من الأرصاد الجوية عن وصول إعصار قادم من أوروبا، وذلك بمشاركة رجال الانتشار السريع للقوات المسلحة والشرطة والحماية المدنية والمرور والأجهزة التنفيذية المعنية.