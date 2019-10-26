استخدامات لا تعرفها عن بيض النعام (فيديو)

قال عادل حمدان، مدير إحدى مزارع النعام في مصر، إن بيض النعام سمكه 3 مللى، وتستخدم في النحت، لافتًا إلى أنه يتم بيع البيضة الفارغة من 25 لـ 50 جنيه، وهي منقوشة تصل إلى 4 الآلاف جنيه.



وأضاف "حمدان"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ذبح النعام يتم من أسفل الرقبة، وقبل أن يتم الذبح لابد من أن يدوخ ويسقط على الأرض، حتى لا يتسبب في إصابة الشخص الذي يقوم بذبحه.



وأشار "حمدان"، إلى أن لحم النعام لا يوجد به دهون، لافتًا إلى أنه يتم ذبح النعام في عمر 8 إلى 10 أشهر، منوهًا بأن النعام لا يتناول أي أدوية في حال المرض ويعالج نفسه بنفسه.