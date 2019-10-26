سفيرنا بباكو: دبلوماسيتنا ساهمت فى بلورة حركة "عدم الانحياز"

أكد السفير عادل إبراهيم سفير مصر في العاصمة الأذربيجانية باكو، أن مصر تولي أهمية كبرى لدور حركة عدم الانحياز باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للحركة وتحرص القيادة السياسية في مصر على المشاركة بمستوى رفيع في كافة الاجتماعات التي تعقد في إطار الحركة منذ تأسيسها، وذلك من منطلق الدور الريادي الذي تلعبه مصر في محورها الإقليمي وعلى المستوى الدولي، فضلًا عن الدور الذي اضطلعت به مصر ودبلوماسيتها النشطة في بلورة فكرة إنشاء هذه الحركة ثم تحويلها إلى كيان ملموس على أرض الواقع ومواصلة تكثيف جهودها مع العديد من الدول الحريصة على دعم الحركة من أجل تطوير أهدافها وآلياتها للتعامل مع التغييرات التي تشهدها الساحة العالمية.



وأشار السفير المصري في باكو، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن البلدين يربطهما علاقات تاريخية، حيث كانت مصر فى طليعة الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان في 26 ديسمبر 1991، وبدأت السفارة المصرية نشاطها في باكو إعتبارًا من إبريل 1993، وهو ما كان له دور مؤثر في تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون المشترك بين البلدين طيلة الـ26 عامًا الماضية.



ولفت إبراهيم إلى أن المسئولين في باكو يعربون دائمًا عن إعجابهم بالتجربة المصرية والإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية، لاسيما في ضوء المؤشرات الإيجابية الصادرة عن صندوق النقد الدولي وقيام الجانب الجانب المصري بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة في هذا الشأن، لافتًا إلى أن هناك العديد من الفرص المناسبة لإقامة تعاون ثنائي بين الجانبين المصري والأذربيجاني خاصة في مجال النفط، وذلك من خلال الاستفادة من الميزة النسبية التي يتمتع بها كل طرف.



وفي هذا الصدد، أشار السفير المصري إلى التواصل مسئولي وزارة الطاقة الأذربيجانية وشركة النفط الوطنية "سوكار" لحثهما على الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن هناك ترحيبا من الجانب الأذربيجاني في هذا الصدد، حيث أنه جار التشاور على قيام شركة سوكار لإقامة معمل تكرير في منطقة العلمين، وبحث مدى إمكانية إقامة مصنع لإنتاج البوتامين في مصر باستثمارات أذربيجانية بالكامل.



وفيما يتعلق بالسياحة الأذربيجانية لمصر أكد أن هناك رغبة حقيقية للمواطنين الأذربيجانيين لزيارة المقاصد السياحية المصرية، وهو الأمر الذي دفع لوجود خط طيران مباشر يربط بين البلدين وهو ما من شأنه تعزيز وتدعيم العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن السفارة المصرية تشير في كل مناسبة إلى أن قطاع السياحة المصري استعاد عافيته وتمكن من تحقيق معدلات وأرقام قياسية خلال العاميين الماضيين، وأن مصر على استعداد لاستقبال السائحين الأذربيجانيين الذين يتطلعون لزيارة مصر والتعرف على الثقافة المصرية العريقة.