البابا تواضروس يدشن كنيسة جديدة في فيينا

دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم السبت، كنيسة جديدة للأقباط تحمل اسم الشهيدة دميانة والشهيد أبانوب في منطقة فلوريسدروف بالعاصمة فيينا في إطار زيارته الحالية للنمسا.



وهنأ البابا -في كلمته خلال التدشين بحضورعدد من الأساقفة والكهنة وأبناء الجالية المصرية من الأقباط - أقباط النمسا بالكنيسة الجديدة متمنيا لهم المزيد من الارتباط بالوطن والكنيسة.



وكان البابا تواضروس قد زار السفارة المصرية في فيينا والتقى السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا في إطار زيارته الرعوية والعلاجية الحالية للنمسا والتى تستمر عدة أسابيع.



وأجرى البابا فحوصاته الطبية الدورية في أحد المراكز الطبية في فيينا وجاءت نتائجها مطمئنة.