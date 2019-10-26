الأرصاد: الأعاصير تتكون على مساحات شاسعة من المياه "فيديو"

ونوهت "شاكر" بأن الأعاصير تتكون على مساحات شاسعة من المياه مثل المحيطات، لافتة إلى أن الرياح لم تتعدى الـ75 عقدة، وتؤثر على السواحل الشمالية والدلتا وشمال ووسط سيناء، حيث تصل الأمطار إلى حد السيول.





قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بٌعد، إن هناك تنسيقا تاما بين كافة الجهات المعنية، إضافة إلى وجود تنسيق تام بين هيئة الأرصاد الجوية ورئيس الوزراء، لافتة إلى أن الهيئة أصدرت ثلاةث بيانات حتى الآن بحالة عدم الاستقرار التي تشهدها الجمهورية منذ يوم الأحد الماضي.ونفت "شاكر"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، ما يتداول حول أن مصر تشهد إعصارا يؤدي إلى أمطار غزيزة، مشيرة إلى أن مصر ليست منطقة أعاصير نهائيًا، لأننا نطل على البحر الأبيض المتوسط.