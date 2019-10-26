استقرار سعر صرف الدولار

استقر سعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية، اليوم السبت، حيث سجل السعر بالبنك المركزي المصري، 16.09 جنيه للشراء،16.19 جنيه للبيع.



فيما سجل السعر بالبنك الأهلي المصري 16.1 جنيه للشراء، 16.2 جنيه للبيع.



وسجل السعر ببنك مصر 16.1 جنيه للشراء، 16.2 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة 16.1 جنيه للشراء، 16.2 جنيه للبيع.

