عصام أبو زيد يحاور الشاعرة عائشة إدريس المغربي في مجلة "الجوبة"

صدر العدد 64 من مجلة "الجوبة" الثقافية السعودية، وتصدرته افتتاحية لرئيس التحرير إبراهيم الحميد عن أحمد الملا الذي برز كأحد أهم شعراء قصيدة النثر والذي يعتبر قامة ثقافية وطنية جمعت الفنون والأدب والسينما والمسرح في رجل واحد.



وأفردت "الجوبة" ملفا عن أحمد الملا شارك فيه كل من: د. هناء البواب، عبدالله السفر، د. انتصار البحيري، محمد العامري، ابراهيم الحسين، عمر بو قاسم، زكي الصدير، محمد الحرز، ابراهيم الحساوي، راشد عيسى، د. عماد الضمور.



كما كتب في باب دراسات كل من: ابراهيم الحجري عن فن الديجيتال في التجربة الفنية السعودية من خلال نموذج هناء راشد الشبلي، د. شيمة الشمري في رواية "توارت بالحجاب" بين فضاء المخيلة والواقع للكاتب عبد الرحمن العكيمي، وسمير الشريف عن "ما وراء الشتاء لإيزابيل الليندي"، أما هشام بنشاوي فتناول رواية "وسمية" - عبد العزيز مشري- في هجاء الإسفلت والإسمنت، وأخيرا نوارة لحرش في الحياة وإرباكاتها في "ضيوف الوجع" قصائد هايكو للشاعر المصري حسين عيسى عبد الجيد.

واشتمل العدد على حوارين؛ الأول من عمر بوقاسم مع الشاعرة أميرة محمد سعيد صبياني التي تقول بأن المرأة تستطيع - في هذا العصر - مع حفاظها على هويتها الخاصة، أن تشارك بإبداعها، وتوصل كلماتها الجميلة لجميع الأذواق بلا حرج.



وجاء الحوار الثاني من عصام أبو زيد خاصا بالشاعرة الليبية (المقيمة في فرنسا) عائشة إدريس المغربي التي لا تؤمن بالثوابت في الشعر لأنها تنطلق من الحرية، وتعترف بأن الفيس بوك محرض قوي على الكتابة.



وفي العدد نصوص لكل من: عمار الجنيدي،عبدالرحمن الدرعان، محمد رياني، حنان بيروتي، أحمد النعمي، حسين صميلي، سعاد الزحيفي، سما يوسف، عبدالهادي الصالح، نجاة الماجد، ومحمد جابر مدخلي.



ولوحة الغلاف للرسامة يسرا العلي، علما أن "الجوبة" تصدر كل ثلاثة أشهر ضمن برنامج النشر ودعم الأبحاث بمركز عبد الرحمن السديري.