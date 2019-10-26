بعد الأمطار الغزيرة.. طقس الإسكندرية مستقر

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم السبت، استقرارًا في الأحوال الجوية، وسطوع الشمس، مع انخفاض في درجات الحرارة، بعد موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة على مدار يومين.



وتسببت الأمطار الغزيرة، في تجمعات المياه بالشوارع والميادين الرئيسية مما أدى إلى تعطل حركة ترام الإسكندرية، ومصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في انهيار عقار بحي الجمرك، وسقوط جزئي لـ12 عقارا بحي غرب، وسقوط عقار وشجرة بحي المنتزه.



وحذرت محافظة الإسكندرية، المواطنين من توخي الحذر بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ وتوجيه التحذير لمواطني الإسكندرية، نتيجة وجود ظواهر غير عادية وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها معظم محافظات مصر.



وأعلنت محافظة الإسكندرية، رفع حالة الاستعدادات القصوى، ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء، بأكثر من 90 سيارة "شفط" وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة، لنزح تراكمات مياه الأمطار، لضمان استمرار حركة المرور.