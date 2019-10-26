طوارئ بعمليات المرور تحسبًا لسقوط أمطار

تتابع اليوم السبت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد الوزير للمرور الحالة المرورية للشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة تحسبا لسقوط أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.



كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.



ووفرت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.