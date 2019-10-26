السيطرة على حريق في شقة بالمعصرة

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم المعصرة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة المعصرة، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.