حملات مرورية لرصد المخالفين ومتعاطي المخدرات بالطرق السريعة

تواصل اﻹدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها المكثفة على الطرق السريعة؛ للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، والتي تهدد سلامة قادة السيارات والآخرين.



وكثفت اﻹدارة العامة للمرور حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية.



وعززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.



