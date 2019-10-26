الصين تعترض على تدخل البرلمان الأوروبي في شؤونها

أبدت الصين استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة لقرار البرلمان الأوروبي منح جائزة "سخاروف" إلى الناشط الويغوري المسجون "إلهام توهتي"، معتبرة إياه تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية الصينية تحت ستار "حقوق الإنسان".



وقال المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) "يو ون تسه" –في تصريح اليوم السبت - إن "إلهام توهتي شارك في أنشطة إجرامية لتقسيم البلاد وحرض على العنف والإرهاب، وتوجد أدلة واضحة على أعماله الإجرامية، والحكم عليه وفقا للقانون هو داخل إطار السيادة القضائية الصينية بالكامل".



وأضاف أن قرار البرلمان الأوروبي تغاضى عن التطرف والإرهاب، ويعكس بشكل واضح النفاق والازدواجية في معايير البرلمان الأوروبي فيما يخص حقوق الإنسان".



وأكد تسه أن الاحترام المتبادل والعدالة والإنصاف والتعاون المربح للطرفين هو الطريق الذي يتعين على المجتمع الدولي السير فيها، وأن الصين تدعم بنشاط الحوار المتساوي بين الأنظمة الاجتماعية والأيديولوجية والثقافات المختلفة.



وأشار إلى أن الصين لن تتسامح مع أية محاولة سياسية للتدخل في شؤونها الداخلية بالتشويه أو الضغط، كما أنها تحث بعض الأشخاص في البرلمان الأوروبي على مواجهة الحقائق وعدم فعل أي شيء من شأنه الإضرار بالتنمية السليمة للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.