الخارجية: نتطلع لزيادة السياحة الأذربيجانية إلى شرم الشيخ

التقى وزير الخارجية، سامح شكري، مع نظيره الأذربيجاني إلمار ممادياروف على هامش القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أعرب خلال اللقاء عن تقديره للتنظيم من جانب الحكومة الأذربيجانية لقمة باكو وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.



كما تبادل الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل على تطويرها، وخاصة آفاق التعاون في قطاع الطاقة ومعامل التكرير في مصر على ضوء تذليل العقبات أمام المشروع.



وتطرق اللقاء أيضا للتعاون في المجال السياحي في ظل تسيير خط الطيران المباشر بين باكو وشرم الشيخ، الذي دُشن في ١٨ يوليو ٢٠١٩، وساهم في تعزيز معدلات السياحة بين البلدين، حيث أعرب شكري عن اهتمام مصر بتطوير الحركة السياحية القادمة إلى شرم الشيخ خلال موسم الشتاء.



كما تم تناول أهمية مواصلة تطوير الإطار القانوني بين البلدين، بالاضافة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة، وكذا النظر في سبل استئناف المشاورات السياسية بين الدولتين.



وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام، حيث استعرض شكري تطور عملية السلام وموقف مصر ورؤيتها إزاء المبادرات المطروحة، والتطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة.