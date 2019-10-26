روسيا تعرض مقاتلة في "إنتربوليتكس-2019"

قدم المطورون الروس في معرض "Interpolitex-2019" مجمع مقاتلة مسيرة مصممة لتدمير الطائرات المسيرة.



في الوقت الحالي، البيانات المتوفرة عنها هي أن المقاتلة مبنية على مبدأ "الجناح الطائر"، وهو قادرة على القيام بدوريات في منطقة معينة ومسلحة بصواريخ غير موجهة. السطح العلوي للطائرة المسيرة مغطى ببطارية شمسية رقيقة، مما يسمح باستخدامها لفترة طويلة من الزمن دون إعادة الشحن.



وفقًا للمطورين، فإن الطائرة الروسية الجديدة قادرة على "اكتشاف ومتابعة وتدمير" الطائرات المسيرة التابعة للعدو.



والمشكلة تكمن في أن الطائرات المسيرة يدوية الصنع هي التي تشكل أكبر خطر على الجيش الروسي الحديث. خصائص الطائرات المسيرة القتالية معروفة، وهذا يسمح بتدميرها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، ولكن مواجهة الطائرات المصنعة بشكل يدوي فيه بعض الصعوبات.



سيسمح الابتكار الروسي الجديد بالحماية حتى من الطائرات الأكثر فعالية، وستكون المقاتلة قادرة على اكتشاف الطائرة المسيرة التابعة للعدو وسترافقها تلقائيًا، وسيتخذ المشغل قرارًا بشأن بداية الهجوم. باستخدام أداة قياس المسافة بالليزر، ستحدد المركبة القتالية المسافة إلى الهدف وبعد ذلك سيتم توجيه نظام القذائف.



ومن المعروف أنه لتدمير هدف ما، ستطلق المقاتلة طلقتين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطائرات المسيرة غير قادرة على الهجوم فحسب، بل أيضًا على الهروب من نيران العدو، ولتقليل المسافة إلى الهدف بسرعة، فإنها تستخدم مسرعات.