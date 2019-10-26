إصابة 3 شرطيين في انفجار قنبلة بباكستان

أصيب ثلاثة من أفراد الشرطة الباكستانية إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق اليوم السبت استهدف سيارة تابعة للشرطة في مدينة "ديرا إسماعيل خان" شمال غربي باكستان.



وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الشرطة طوقت المنطقة وقامت بعملية بحث من أجل تعقب منفذي الحادث.



ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.



وأعلنت الشرطة الباكستانية الأحد الماضي عن مقتل 6 من رجالها وإصابة 10 أشخاص آخرين في هجوم مسلح استهدف مركزا تابعا لها شمال غرب البلاد.



ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن الضباط البارز بالشرطة في مدينة "ديرا إسماعيل خان" سالم خان قوله إن مسلحين يستقلون دراجات نارية فتحوا النار على قوات الشرطة بمنطقة سكنية؛ مما أسفر عن مقتل اثنين منهم ثم استهدفوا مدخل المستشفى التي تم نقل الجرحى إليها، وهو ما تسبب في مقتل أربعة آخرين.