إدانة عبد العال بيان البرلمان الأوروبي وتثبيت أسعار السلع الأبرز بالصحف

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي.



الأهرام:

ذكرت صحيفة (الأهرام) أن اجتماعات القمة الـ 18 لقادة الدول والحكومات للبلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز انطلقت أمس، وترأس سامح شكري وزير الخارجية وفد مصر في القمة التي تعقد فى العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار "التمسك بمبادى باندونج لضمان استجابة توافقية وملائمة لتحديات العالم المعاصر"، بحضور قادة الدول والحكومات وممثلى نحو 160 دولة ومنظمة دولية.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية إن بيان الوزير شكرى أمام القمة والذي سيلقيه نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيتناول الأوضاع الإقليمية بالإضافة إلى الرؤية المصرية لمواجهة أبرز التحديات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب ومخاطره، مشددا على دعم مصر لأهداف وقضايا حركة عدم الانحياز وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومحاربة الإرهاب والتصدى لداعميه ومموليه ووقف التدخل فى الشئون الداخلية للدول.



وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال أدان بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأعلن رفضه جملة وتفصيلا بوصفه صادرا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسالة ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصرى أى اعتبار.

وقال البرلمان المصرى إنه لا يعلم من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق فى تقييم الآخرين فى حين كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها وما لدى بعضها من نقائص وما أكثرها يراها القاصى والدانى يوميا على وسائل الإعلام بما فيها الاوروبية نفسها بما يؤكد ازدواجية واضحة فى النظر وانتقائية مقصودة فى التعامل لتحقيق اغراض ليست لها اى علاقة بحقوق الانسان.



وفي شأن آخر، ذكرت "الأهرام" أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنت الموافقة على طلبات إنشاء 12 معهدا تكنولوجيا جديدا لخدمة قطاعات عريضة من سوق العمل فى مجالات الإدارة والتجارة الخارجية والعلوم الصحية التطبيقية والحاسب الألى وتكنولوجيا الاعلام والسياحة والفنادق والمعلومات والإدارة والمحاسبة والسكك الحديدية والتمريض.



وحول موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد، ذكرت "الأهرام" أن المحافظات الساحلية شهدت أمس موجة شديدة من الأمطار والرياح القوية بالتزامن مع مرور اعصار أمام سواحل الإسكندرية مصاحبا لمنخفض مدارى عاصف بحوض البحر المتوسط، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية انتهاء تأثير الكتلة الهوائية الباردة التي شهدتها محافظات الجمهورية خلال الأيام الثلاثة الماضية غدا وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية مع استمرار الشبورة المائية الكثيفة خاصة على الطرق وتستمر اليوم حالة عدم استقرار الأحوال الجوية على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وفي الشأن الدولي، ذكرت "الأهرام" أن مارك اسبر وزير الدفاع الأمريكى أعلن أن بلاده ستحتفظ بقوة عسكرية محدودة شمال شرق سوريا لتأمين المنشآت النفطية، موضحا أن واشنطن ستتخذ إجراءات لتعزيز انتشارها العسكرى بمنطقة دير الزور، في المقابل، طالب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بتسليم قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدى الذى تعتبره أنقرة "إرهابيا".





الجمهورية:

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قالت إن مصر تمتلك العديد من المناطق الاقتصادية ومنها المنطقة الصناعية بقناة السويس والتي من المستهدف اطلاق المنطقة الصناعية الروسية بها، حيث تشارك العديد من الشركات بصناعتها في مصر، مشيرة إلى أن تلك المنطقة الاقتصادية ستستفيد من خلال تصدير المنتجات الروسية من اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأفريقى والكوميسا ما يسهم كذلك في توفير الاستثمارات الأجنبية في مصر، كما تسهم في تعزيز فرص العمل وعدد العمال.

وأضافت الصحيفة أن وزيرة التخطيط أكدت أن المناقشات التي تمت على هامش المنتدى الاقتصادى الأفريقيالروسي تبنت العديد من القضايا وأن العلاقات المصرية الروسية تمتد لفترات تاريخية طويلة فى العديد من المجالات السياسية الاقتصادية والثقافية، مشيرة إلى تقدم روسيا فى العلوم والتكنولوجيا.



في سياق آخر، ذكرت (الجمهورية) أن السفيرة إلهام إبراهيم محمد الوكيل المساعد في وزارة الخارجية السودانية أكدت للسفير المصرى في السودان حسام عيسى تقدير السودان للجهود التى تبذلها مصر فى الاتحاد الأفريقى لإرساء الاستقرار والسلم والأمن بين شعوب القارة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن السفيرة الهام ابراهيم استقبلت أمس السفير حسام عيسى،واستعرض الجانبان التطورات فى الجوانب السياسية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.



وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت (الجمهورية) أن شركة "إيني" الإيطالية أكدت نجاح شراكتها مع بترول بلاعيم المملوكة للهيئة العامة للبترول في اكتشاف بئر بترولية فى منطقة (أبورديس سدرى) بخليج السويس بإنتاج مبدئى 5 آلاف برميل نفط يوميا بعد حفر بئر لتقييم اكتشاف جنوب سدرى أعلن عنه فى يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن البئر تبدأ الإنتاج خلال أيام، وسيتم تشغيلها من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس، لافتة إلى أن إجمالى الاحتياطات المقدرة في الاكتشاف جنوب سدرى حوالى 200 مليون برميل خام.



كما أبرزت الصحيفة إعلان وكالة (فيتش سوليوشينز) العالمية للتصنيفات الائتمانية أن الناتج المحلى الاجمالى للاقتصاد المصرى سوف يسجل نموا يصل إلى 5.7% خلال العام المالي الجارى صعودا من 5.6% فى 2018 – 2019.

ونقلت عن المؤسسة البحثية التابعة لوكالة فيتش، قولها في تقرير أمس، إن قرارات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة تدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن تراجع التضخم وخفض اسعار الفائدة سيساعدان أيضا في زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، مؤكدة أن الحفاظ على استدامة معدلات النمو العالية على المدى المتوسط سيتطلب استمرار مسار الاصلاحات الهيكلية





أخبار اليوم:

بدورها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال أدان بشدة القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأكد رفضه جملة وتفصيلا للبيان باعتباره صادرا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه القضية ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها المجلس اى اعتبار.

وقال المجلس، في بيان، إنه يرفض بكل قوة أي تدخل في الشأن الداخلي لمصر وأى إساءة للسلطة القضائية المصرية، كما يدين الروح الاستعلائية التي كشف عنها القرار، وأضاف أنه ينظر لهذا القرار على أنه كلام مرسل وعار من الدليل والاثباتات وأن ما جاء به مجرد مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة وتنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر.

وأضاف أنه يأسف أن يصبح البرلمان الأوروبي مطية في أيدى عدد من الأطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الأهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة.



وفي موضوع آخر، نقلت (أخبار اليوم) عن الكسندر شرخين رئيس الاتحاد الروسى للصناعيين ورواد الأعمال قوله إن السوق المصري يمثل أحد أهم الأسواق المحورية بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن العديد من الشركات الروسية أبدت رغبتها فى الاستثمار بهذا السوق.

وأضاف أن إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر ستفتح الباب أمام إقامة العديد من المشروعات المصرية الروسية المشتركة والتصدير إلى الأسواق الأفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال لقاء عقده وزير التجارة والصناعة مع رئيس الاتحاد الروسي لاستعراض المشروعات الاستثمارية المزمع اقامتها بالمنطقة الصناعية الروسية فى مصر وسبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.



وفي الشأن المحلي، ذكرت (أخبار اليوم) أن وزارة التموين أعلنت تثبيت أسعار السلع الأساسية وبعض أنواع البقول حتى نهاية ديسمبر وبعض أنواع البقول حتى نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة الى تثبيت أسعار الدواجن واللحوم البلدية والسودانية والمجمدة عند سعر 85 جنيها لكيلو اللحم السودانى و110 جنيهات لكيلو اللحم البلدي، كما سيتم تثبيت أسعار الأسماك عند سعر 29 جنيها للكيلو البلطي و35 جنيها للبوري.

وأكد مسئول بالتموين أن ارتفاع المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية والدواجن وصل الى 4 أشهر، بالاضافة الى وجود تعاقدات على اللحوم السودانية تمتد لأكثر من 6 أشهر قادمة.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أن حصيلة الاحتجاجات فى العراق ارتفعت إلى أكثر من 1000 قتيل ومصاب حيث كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية على البياتى عن مقتل 5 متظاهرين وإصابة نحو 1000 شخص أمس جراء استخدام الشرطة للقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.