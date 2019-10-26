استقالة نائبين من تكتل تابع للرئيس اللبناني

أعلن النائبان نعمة أفرام وشامل روكز عبر قناة MTV التلفزيونية المعارضة، أنّهما باتا خارج تكتل "لبنان القوي" الذي شكله حزب "التيار الوطني الحر" الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون.



وقال أفرام: "أؤيد مطالب اللبنانيين وأشكرهم لأنهم أظهروا لنا أجمل صورة للبنان، ومنذ فترة اتخذت مواقف متميّزة عن مواقف التكتل الذي أنتمي إليه ولا أوافق على طريقة معالجة الأزمة من خلال الورقة الإصلاحية، لذلك أطالب باستقالة الحكومة".



واعتبر أفرام أنه يجب الاستجابة لمطالب الشارع بسرعة وتشكيل حكومة بأسرع وقت لإعادة الثقة ليس فقط من قبل اللبنانيين وإنما من الخارج أيضا، مضيفا: "علينا أن نعرف أين ذهبت الأموال وعلام صرفت ونحن متأخرون جدا بسبب المشاكل السياسية".



أما الجنرال شامل روكز صهر رئيس الجمهورية الذي قاد قوات "المغاوير" في الجيش اللبناني قبل تقاعده، فقال من جهته: "لا أجتمع مع هذا التكتل منذ الموازنة ومنذ المس بحقوق العسكريين".



وتستمر لليوم العاشر على التوالي الاحتجاجات الشعبية في لبنان، مطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة واسترداد الأموال العامة المنهوبة من قبل مسؤولين ووزراء في السلطة منذ 1990 وحتى اليوم.