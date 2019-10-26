الولايات المتحدة تشارك بوفد من الخارجية فى مؤتمر اللاجئين الفنزويليين

تشارك الولايات المتحدة بوفد برئاسة كارول طومسون أوكونيل القائمة بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لمكتب السكان واللاجئين والهجرة إلى مؤتمر التضامن الدولي الذي سيعقد في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر حول أزمة اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين في العاصمة البلجيكية بروكسل والذي يشترك في استضافته الاتحاد الأوروبي ومفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أوتاجوس إن من المقرر أن تنضم أيضا إلى المؤتمر نائبة الممثل الخاص لفنزويلا ونائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي كاري فلبيتي ونائبة مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية آمي توهيل ستول.



وأضافت أن الوفد الأمريكي سيؤكد التزام الولايات المتحدة بالتحول الديمقراطي في فنزويلا بما يضع حدا لطغيان نظام مادورو، كما سيسلط الضوء على المساعدات الإنسانية الإضافية الأمريكية لمواجهة الأزمة الفنزويلية وهي المساعدات التي تبلغ نحو 119 مليون دولار حيث أعلنها وزير الخارجية الأمريكي بومبيو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.



ونوهت إلى أن المعونات المقدمة من الولايات المتحدة منذ السنة المالية 2017 تبلغ في مجملها حوالي 644 مليون دولار، منها 473 مليون دولار في شكل مساعدات إنسانية إضافة إلى دعم بلدان المنطقة التي تستضيف مجتمعة 5.4 مليون فنزويلي فروا من بلدهم، كما تشمل تلك المساعدات ما يقارب 56 مليون دولار لجهود الإغاثة داخل فنزويلا.



وذكرت المتحدثة أن ممثلي الولايات المتحدة في المؤتمر سيؤكدون كذلك على تقدير واشنطن للدول التي تستضيف اللاجئين الفنزويليين المحتاجين، كما سيدعون سائر الدول والمنظمات للقيام بدورها في دعم اللاجئين والمشردين الفنزويليين، والانضمام إلى الائتلاف التاريخي المكون من 55 دولة تعترف بالحكومة الدستورية الشرعية من فنزويلا.