مقتل 3 أشخاص جراء حرائق الغابات فى المكسيك

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون وتم إجلاء أكثر من 1600 شخص صباح اليوم السبت فيما تستعر حرائق الغابات عبر ولاية باخا كاليفورنيا بشمال شرقي المكسيك.



وأتى ما يقرب من 781 حريقا على ما لا يقل عن 14 ألف هكتار في بلديات تيكاتي وبلاياس دي روساريتو وتيخوانا وإنسينادا في شمال شبه الجزيرة بالقرب من الحدود الأمريكية.



وقال المنسق الوطني للحماية المدنية ديفيد ليون روميرو لوسائل الإعلام المحلية إن حوالي 600 جندي وخبير كانوا يكافحون النيران.



ووفقا لبيان حكومي، فإن 35 في المئة من الحرائق أصبح تحت السيطرة، وتم إطفاء 20 في المئة منها.



وتضرر نحو 300 منزل بسبب الحرائق كما جرى إغلاق بعض الطرق في المناطق المتضررة.



وحثت الحماية المدنية السكان على اتباع التعليمات الواردة من السلطات والإخلاء الفوري إذا طلب منهم ذلك.



واندلعت الحرائق في وقت مبكر من يوم الجمعة وتم تعليق الدراسة في تيكاتي وبلاياس دي روساريتو وتيخوانا.



وتنتشر الحرائق بسرعة بسبب موجة من الرياح الساخنة ودرجات الحرارة المرتفعة والجفاف.