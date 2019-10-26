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مصر

السياحة تواصل مشاركتها بمعرض أوساكا باليابان

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:17 ص
المهندس أحمد يوسف
المهندس أحمد يوسف
رامى حسين
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تواصل وزارة السياحة مشاركتها فى معرض اليابان الدولى للسياحة "Tourism Expo Japan 2019" الذى ينعقد حتى 27 أكتوبر الجارى، في مدينة أوساكا باليابان والذي يقام فى دورته هذا العام تحت عنوان "تعزيز التنمية السياحية المستدامة: إجراء حيوى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأوضح المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، أن هناك إقبال من قبل زوار المعرض على الجناح المصري المشارك بالمعرض والذي يصل مساحته إلى ١٥٣م٢ بزيادة قدرها ٥٠% عن العام الماضي، وبمشاركة ٩ شركات مصرية منها شركة مصر للطيران.

وأشار رئيس الهيئة في تصريحات صحفية إلى أنه تم تصميم الجناح المصرى بتقنيات تكنولوجية حديثة حيث أصبح الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة هو السمة الأساسية للأجنحة المصرية المشاركة بالمعارض الدولية المختلفة منذ نوفمبر ٢٠١٨.

وقال إن الجناح المصري بالمعرض يحتوى على شاشات عرض كبيرة تعرض المواد الترويجية ومنها فيلم الحملة الترويجية "People to People"، وتم تصميم الجناح على شكل معبد علي وجهته زخارف للمتحف المصري الكبير، وسيصاحب المعرض بعض الأنشطة التفاعلية، حيث يعرض الجناح المصرى جوانب متعددة من الثقافة والتراث المصرى منها التخت الشرقى ورسم الحناء.

ومن المقرر أن تعقد وزارة السياحة اليوم السبت عدد من اللقاءات الإعلامية واللقاءات المهنية مع منظمى الرحلات المشاركين بالمعرض.

يذكر أن عدد الشركات المشاركة بالمعرض بلغ ١٤٤١ شركة ومنظمة من ١٣٦ دولة وأقليم، وعدد زوار المعرض حوالى ٢٠٧ آلاف منهم حوالى ٦٦ ألف من المهنيين والإعلاميين.
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