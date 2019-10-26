لأول مرة.. سقوط أمطار غزيرة فى بنى سويف

تعرضت محافظة بنى سويف، لأول مرة لسقوط الأمطار الرعدية الغزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة.



وعقد الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، اجتماعا، بمسؤولي الأزمات بديوان عام المحافظة، للتأكيد على تنفيذ توجيهات المحافظة لرؤساء المدن والقرى والمديريات الخدمية المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى في القطاعات الحيوية وضرورة متابعة تنفيذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول.



وتم خلال الاجتماع التأكيد على تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة للنشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن حالة عدم استقرار الحالة الجوية.