حظك اليوم.. برج الحوت السبت 26 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت فويما يخص برج الحوت قالت:-



مهنيًا: تعود وتسيطر على الأمور من جديد بحيث يقدم لك هذا اليوم المساعدة والتشجيع والحظوظ للتعويض عن الكثير من التراجع والخسارة.



عاطفيًا: يبدو هذا اليوم مصيريًا في حياة بعض مواليد الأسد، الذين يتمتعون بجاذبية قصوى وبحب للحياة ومشاعر متدفقة ومتطرفة في بعض الأحيان.



صحيًا: تخرج من أزمة صحية ألمت بك وألزمتك الفراش أسابيع بمعنويات عالية وتقرر اتباع نظام غذائي جديد.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.