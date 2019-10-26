حظك اليوم.. برج العقرب السبت 26 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج العقرب قالت:-





مهنيًا: تحتاج إلى تجربة العديد من الأشخاص قبل أن تقرر الشخص الذي يمكنه الأداء بأفضل ما يمكن في الموقع الوظيفي.





عاطفيًا: الارتباط قد يكون هو الحلّ الأنسب، لكن اختيار الشريك المناسب هو الأهم، وقد تجد نفسك أمام خيار صعب لكن الحسم مطلوب سريعًا.





صحيًا: حاول أن تبتعد عن المأكولات التي تحتوي على مكونات تسبب لك البدانة.



