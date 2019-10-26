حظك اليوم.. برج الأسد السبت 26 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الأسد قالت:-



مهنيًا: قدرتك التخيلية قد تساعدك على تمثل المقاربات الفاعلة شرط الابتعاد عن التفرد والمكابرة، تبتسم لك الأقدار وتتقدم بفكرة جديدة أو مشروع يفتح أمامك آفاقًا متعددة.



عاطفيًا: كن حذرًا من النقاش فقد يتأزم الأمر إذا لم تتمالك أعصابك، من جهة أخرى، قد تعاني فتور الأجواء وعدم تجاوب الحبيب اذا كان من مواليد برج الأسد.



صحيًا: التقهقر التدريجي في صحتك يجب أن يلفت نظرك لوجود مشكلة ما عليك التعامل معها، إذا لم يكن هذا مؤشرًا كافيًا بالنسبة إليك فعليك أن تبدأ بالخوف على نفسك.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.