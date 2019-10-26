حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 26 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الجوزاء قالت:-



مهنيًا: تصغي إلى كلام إيجابي وتتلقى عرضًا جيدًا يعيد إلى قلبك الاطمئنان، وتتاح لك فرصة توقيع عقد جيد وطويل الأمد.



عاطفيًا: إن شعورك بالارهاق النفسي وفقدانك الحماسة يدفعانك الى الانكماش والتحفظ فيصبح التقرّب منك صعبًا.



صحيًا: الابتعاد عن العصبية الزائدة هو الأفضل في الوقت الراهن لأنك بحاجة ماسة إلى الراحة أكثر من أي وقت مضى.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.