حظك اليوم.. برج الثور السبت 26 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الثور قالت:-





مهنيًا: لا تستسلم لمجرد سماعك انتقادات تطال طريقة عملك، فالشجرة المثمرة وحدها تبقى الهدف.





عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم مشاغلك المهنية والعائلية، فهو غير مسؤول عن أمور لا صلة له بها.





صحيًا: اللياقة والنشاط البدني، إلى جانب التغذية السليمة، عوامل مهمة للحفاظ على نمط حياة صحي.



