حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 26 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-



الحمل

مهنيًا: حافظ على سرية عمل ولا تبح بكلمة، شارك في تحمل المسؤولية ولا تعتمد الطريق الخطأ.

عاطفيًا: تسير الأمور على أفضل ما يرام، تكثر المسؤوليات لكنك لن تحتار ولن تضيع في ايجاد الحل، إنه يوم ناجح وواعد بانفراج، فلا تتخاذل.

صحيًا:: تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية ومضادات التأكسد، مثل الخضراوات وبعض أنواع الفواكه.



الثور

مهنيًا: لا تستسلم لمجرد سماعك انتقادات تطال طريقة عملك، فالشجرة المثمرة وحدها تبقى الهدف.

عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم مشاغلك المهنية والعائلية، فهو غير مسؤول عن أمور لا صلة له بها.

صحيًا: اللياقة والنشاط البدني، إلى جانب التغذية السليمة، عوامل مهمة للحفاظ على نمط حياة صحي.



الجوزاء

مهنيًا: تصغي إلى كلام إيجابي وتتلقى عرضًا جيدًا يعيد إلى قلبك الاطمئنان، وتتاح لك فرصة توقيع عقد جيد وطويل الأمد.

عاطفيًا: إن شعورك بالارهاق النفسي وفقدانك الحماسة يدفعانك الى الانكماش والتحفظ فيصبح التقرّب منك صعبًا.

صحيًا: الابتعاد عن العصبية الزائدة هو الأفضل في الوقت الراهن لأنك بحاجة ماسة إلى الراحة أكثر من أي وقت مضى.



السرطان

مهنيًا: مجالك الحساس يسلّط الضوء على شخصيتك ويبقيك عرضة لحسد الآخرين ومحاولة النيل منك، فكن حذرًا.

عاطفيًا: إذا طلب منك الشريك مشاركته في حل بعض المشاكل التي تواجهه بغية أن يرتاح، فلا تتردد في ذلك.

صحيًا: تجنب كل ما يسبب الأذى لصحتك، أو يعرضك للإصابة بالأمراض.



الأسد

مهنيًا: قدرتك التخيلية قد تساعدك على تمثل المقاربات الفاعلة شرط الابتعاد عن التفرد والمكابرة، تبتسم لك الأقدار وتتقدم بفكرة جديدة أو مشروع يفتح أمامك آفاقًا متعددة.

عاطفيًا: كن حذرًا من النقاش فقد يتأزم الأمر إذا لم تتمالك أعصابك، من جهة أخرى، قد تعاني فتور الأجواء وعدم تجاوب الحبيب إذا كان من مواليد برج الأسد.

صحيًا: التقهقر التدريجي في صحتك يجب أن يلفت نظرك لوجود مشكلة ما عليك التعامل معها، إذا لم يكن هذا مؤشرًا كافيًا بالنسبة إليك فعليك أن تبدأ بالخوف على نفسك.



العذراء

مهنيًا: ابق منفتحًا على كل جديد وتمهل لتحليل ما يعرضه عليك الآخرون، تشعر بحالة من القلق والخوف من المجهول الذي يمكن أن يهدّ معنوياتك.

عاطفيًا: تتحسّن علاقتك بالشريك وتصحّح بعض الأوضاع العالقة، وتنجز معه ما لم يكن ممكنًا.

صحيًا: ممارسة بعض النشاطات الفكرية والثقافية تريحك من عناء العمل ومشاغل الحياة العائلية.



الميزان

مهنيًا: يفتح لك المخلصون الأبواب المناسبة لك وتتغيّر الأجواء نحو الأفضل، فتعرف الوفرة والنجاح والأوضاع الجيدة.

عاطفيًا: تقديم المساعدة للشريك يكون مهمًا جدًا، ويخلق ارتياحًا بين المحيطين بكما، وتعرفان أوقاتًا سعيدة غابت عن أجوائكما بعض الشيء.

صحيًا: حاول أن تواظب على تناول وجبات الطعام ثلاث مرات يوميًا، فهذا مفيد جدًا.



العقرب

مهنيًا: تحتاج إلى تجربة العديد من الأشخاص قبل أن تقرر الشخص الذي يمكنه الأداء بأفضل ما يمكن في الموقع الوظيفي.

عاطفيًا: الارتباط قد يكون هو الحلّ الأنسب، لكن اختيار الشريك المناسب هو الأهم، وقد تجد نفسك أمام خيار صعب لكن الحسم مطلوب سريعًا.

صحيًا: حاول أن تبتعد عن المأكولات التي تحتوي على مكونات تسبب لك البدانة.



القوس

مهنيًا: تكون المعنويات مرتفعة والوعود كثيرة، لا شك في أنك تبدأ دورة جديدة في هذه الأثناء وتستعيد حيويتك وإيجابيتك.

عاطفيًا: الفكرة التي تكوّنت عند الشريك قد تدفعه إلى القيام بخطوات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور.

صحيًا: التخفيف قدر المستطاع من ساعات العمل، ومضاعفة ممارسة الرياضة قرار صائب.



الجدي

مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على قضية شراكة، أو يثير مسألة قانونية ونزاعًا اعتقدت أنه انتهى من زمان.

عاطفيًا: تكون على وفاق تام مع الشريك، وتخططان معًا لتمضية المزيد من الوقت معًا.

صحيًا: تتخلص من متاعب صحية عابرة، وتستعيد نشاطك للقيام بما اعتاده الآخرون منك.



الدلو

مهنيًا: تكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية مناسبة، تتبادل الآراء مع أشخاص قادرين على نصحك، وتتبنى وجهة نظر جديدة.

عاطفيًا: يوم ممتاز، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهات النظر بينك وبين من تحب.

صحيًا: كن حريصًا على أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطًا في عملك أو في مختلف النشاطات التي تنوي القيام بها.



الحوت

مهنيًا: تعود وتسيطر على الأمور من جديد بحيث يقدم لك هذا اليوم المساعدة والتشجيع والحظوظ للتعويض عن الكثير من التراجع والخسارة.

عاطفيًا: يبدو هذا اليوم مصيريًا في حياة بعض مواليد الأسد، الذين يتمتعون بجاذبية قصوى وبحب للحياة ومشاعر متدفقة ومتطرفة في بعض الأحيان.

صحيًا: تخرج من أزمة صحية ألمت بك وألزمتك الفراش أسابيع بمعنويات عالية وتقرر اتباع نظام غذائي جديد.