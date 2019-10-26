اليوم.. الحكم على المتهمين فى خلية الوراق الإرهابية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم السبت، حكمها على المتهمين في «خلية الوراق الإرهابية»، والمتهمين فيها باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين، من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.



يصدر القرار، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، وجمال أحمد.



كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.



وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت في 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.