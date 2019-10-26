اليوم.. محاكمة المتهمين بالانضمام لتنظيم داعش

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم السبت محاكمة 7 متهمين في اتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة بأمانة سر محمد الجمل واحمد مصطفى.



كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال المتهمين إلى المحاكمة بعد ما كشفت التحقيقات اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عن عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.



وتوصلت التحقيقات إلى قيام قائد الخلية بإعداد برنامج فكرى وامداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة أفكاره التكفيرية وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور.