اليوم.. الفنون الشعبية الروسية "يارماركا" بأوبرا الإسكندرية

بالتعاون مع المركز الروسى للعلوم والثقافة بالأسكندرية٬ يستقبل مسرح دار أوبرا الإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم السبت٬ حفلًا فنيًا لفرقة "يارماركا" الروسية في إطار الاحتفال بعام "مصر - روسيا 2020".



يشار إلى أن فرقة "يارماركا" تأسست في عام 1988، وشاركت بعشرات العروض خارج روسيا وتؤدي الفرقة دورًا كبيرًا في الحياة الثقافية في منطقة بيرم، علاوة على مشاركتها في العديد من الفعاليات الثقافية على المستوى الوطني في روسيا، فقد قام فنانو المجموعة بحمل راية بيرم في عيد المدينة، كما شاركوا في حفل تنصيب حاكم منطقة بيروم يوري تروتنيف.



تتكون الفرقة من أوركسترا من الآلات الشعبية: بيانان، بالاليكا، دومرا، باس بالاليكا، الفلوت، الزليكة والإيقاع يعزف عليها 8 أعضاء، مجموعة بالية وتضم 10 أعضاء (5 أزواج)، مجموعة صوتية وتتكون من 14 عضوًا.